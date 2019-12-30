Гороскоп на 31 декабря: Тельцам предстоит сделать сложный выбор, свидания у Близнецов, Львов и Козерогов окажутся под угрозой, а Рыбам нужно сохранять спокойствие

Овен

В голову Овнов в этот день может прийти сразу несколько отличных, на первый взгляд, идей, но лишь со временем вы сможете понять, какие из них ценны, а какие являются пустышками.

Телец

Тельцы получат информацию о вашем друге, которая раскроет его темную сторону. Вам придется решать, стоит ли продолжать общаться с этим человеком или вычеркнуть его из своей жизни.

Близнецы

Работа вечером может встать на вашем пути к романтической встрече с избранником – потребуется ваше присутствие на рабочем месте. Постарайтесь все объяснить любимому и перенести встречу.

Рак

В этот день Раки могут почувствовать, что в их жизни есть определенные ограничения, не позволяющие им расти и развиваться. Подумайте, как от этого избавиться.

Лев

На пути Львов к любви и страсти в этот день могут встать обязанности по работе. Звезды уверены, что можно попытаться перенести работу и найти время для избранника.

Дева

Девы могут проиграть небольшую битву, н не стоит это воспринимать как поражение в войне. Упорно работайте и добьетесь победы на любом фронте, уверяют звезды.

Весы

Поступившее сообщение о неудаче одного из проектов может сильно расстроить вас, Весы. Не позволяйте негативу взять верх, вскоре вы решите все проблемы.

Скорпион

После недавнего всплеска энергии Скорпионы почувствуют упадок сил и разочарование из-за того, что вас окружила серость и рутина. Впереди яркие и веселые праздники, так что вскоре все наладится.

Стрелец

Любые препятствия, которые окажутся на пути Стрельцов к цели, будут временными, поэтому не стоит впадать в отчаяние или разочаровываться в окружающем вас мире.

Козерог

Козерогам придется перенести все свои важные и срочные дела на следующие дни, чтобы в этот вечер побыть в романтической обстановке со своим избранником.

Водолей

В этот день Водолеи могут почувствовать себя мифическим Атлантом, поддерживающим небеса – так много дел и забот лежат на ваших плечах, что вам просто необходим отдых.

Рыбы

Плохие и хорошие новости будут приходить к Рыбам поочередно, поэтому не окажитесь на эмоциональных качелях и держите себя в руках.

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