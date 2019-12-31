Гороскоп на 1 января 2020 года: Овны откроют в себе новые стороны, Девам лучше заняться планированием, а Весы могут получить финансовую выгоду

Овен

Звезды говорят, что в этот день у Овнов могут проявиться скрытые способности дизайнера интерьеров, агента по торговле недвижимостью или же садовода-любителя.

Телец

Тельцы в этот день могут стать организатором импровизированного социального мероприятия, которое обязательно посетят ваши друзья и знакомые.

Близнецы

В этот день Близнецы могут согласиться помочь другу заработать дополнительные деньги, однако не слишком усердно старайтесь, оставьте силы на вечер.

Рак

Мероприятие, куда будут приглашены Раки, позволит вам раскрыть свои дремавшие творческие способности. Не стесняйтесь их проявлять, советуют звезды.

Лев

В этот день Львам будет легко начать новый проект, который вы давно задумали, но все не решались на его реализацию. Не будьте слишком строги к себе, если что-то не заладится.

Дева

Девы в этот день могут спланировать просто идеальный отпуск. Садитесь рядом с избранником и составляйте маршрут будущего путешествия.

Весы

Звезды говорят, что любые юридические документы, которые будут подписаны в этот день, сработают в вашу пользу, Весы. Также вас ждет повышение по службе или увеличение зарплаты.

Скорпион

Скорпионов в этот день может внезапно поразить стрела Купидона. Что вы будете делать – броситесь с головой в омут страсти или же удержите себя – решить только вам.

Стрелец

Новое начинание будет успешным в этот день, Стрельцы. Правда, напоминают звезды, без труда не выловишь и рыбку из пруда, так что придется приложить немалые усилия для достижения успеха.

Козерог

Этот день станет прологом для новой вечеринки, Козероги. Вы будете связываться с друзьями и знакомыми, и само собой выйдет так, что вы спланируете общую встречу.

Водолей

Водолеям предстоит расчистить себе путь, выполнив ряд рутинных дел и задач, к которым, скажем честно, у вас просто не лежит душа. Однако не сделав эти дела, вы не сможете идти вперед.

Рыбы

Этот день станет отличным для тех новых проектов, которые имеют к вам, Рыбы, непосредственное отношение, поэтому участвуйте в каждом из них, чтобы в финале получить свой «кусочек пирога».

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