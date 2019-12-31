В Мордовии полицейские задержали нескольких местных жителей за незаконную рубку деревьев и их продажу без соответствующего разрешения

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов и представители лесничества усилили контроль по охране и продаже молодняка хвойных пород.

19 декабря стражами порядка был задержан житель Ковылкино, который в районе дороги, соединяющей упомянутый населенный пункт и Красную Пресню, срубил сосну. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

24 декабря в Саранске сотрудники правоохранительных органов составили административный материал в отношении мужчины, который на территории гаражного общества, расположенного по адресу – улица Пушкина, продавал ёлки и сосны без необходимого для этого разрешения.

26 декабря стражами порядка был задержан ещё один житель Ковылкино, который срубил сосну неподалеку от Красной Пресни. Мужчина был привлечен к административной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф