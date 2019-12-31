В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже мобильного телефона из кинотеатра

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в краже мобильного телефона из кинотеатра.

29 декабря из кинотеатра, расположенного в здании торгово-развлекательного центра, который находится по адресу – улица Волгоградская, неизвестные мужчина и женщина похитили мобильный телефон стоимостью 35 тыс. рублей.

Известно, что предполагаемая преступница была одета в куртку черного цвета, свитер фиолетового цвета и темно-синие джинсы. Также женщина носит очки. Мужчина был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета и черную шапку. Кроме того, предполагаемый злоумышленник имел при себе рюкзак.

Все, кто что-либо знает о личностях и местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-77-60, 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф