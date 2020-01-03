Гороскоп на 4 января: Ракам стоит связаться с друзьями, Девам не следует слушать окружающих, а Стрельцам нужно пригласить на свидание понравившегося человека

Овен

Овны могут начать думать о бегстве из страны – столько дел и забот лежит на ваших плечах. Звезды советуют менее радикальный способ решения проблемы, который подразумевает наличие способности хоть иногда говорить «нет».

Телец

Идеи Тельцов получат не просто всеобщее признание, вами заинтересуются высокие чины и руководители. Пришло время приложить максимум усилий и показать себя с самой лучшей стороны.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецам нужно заботиться о себе не меньше, чем вы привыкли помогать окружающим вас людям. Не следует стесняться попросить помощи, если вы в ней нуждаетесь.

Рак

Отличный день для налаживания отношений, Раки. Встретьтесь с друзьями или позвоните им, также хорошей идеей будет расширить круг своих приятелей, познакомившись с кем-то новым.

Лев

Львам следует отложить свои книги и выбраться на улицу, чтобы пообщаться с живыми людьми. Вы достаточно пробыли в одиночестве, пора возвращаться в реальный мир.

Дева

В этот день Девам не следует обращать внимание на мнение окружающих. Упорно следуйте своим курсом к поставленной цели, ведь вы уже приближаетесь к финишу.

Весы

Люди, с которыми Весы встретятся в это день, окажутся вам очень полезны. Сохраните эти контакты, ведь в будущем из вас всех может собраться отличная команда.

Скорпион

Наступает отличное время для новых начинаний, Скорпионы. У вас появляется шанс сделать рывок, поэтому определитесь с направлением, соберитесь с силами и действуйте.

Стрелец

Этот день будет полон романтики, Стрельцы. Используйте витающую в воздухе магию, чтобы пригласить на свидание потенциального спутника жизни.

Козерог

Звезды советуют Козерогам заняться своей внешностью, что включает в себя также подбор новой одежды. Ваши старания окупятся самым неожиданным и приятным образом.

Водолей

Водолеям также выпадет шанс завлечь в свой мир кого-то особенного, если вы не сделали этого раньше. Если у вас уже есть избранник, то углубляйте ваши отношения, ведь совершенству нет предела.

Рыбы

Рыбам, горящим желанием устроить дома скандал, звезды советуют зажечь духовку и приготовить для близких нечто особенное и очень вкусное.

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