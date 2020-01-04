Стало известно имя саранского «прыгуна»

Стало известно имя мужчины, который рано утром 3 января переполошил весь Саранск. Это Александр Пучков, ставший знаменитым на всю Мордовию еще весной 2016 года. Тогда он получил прозвище «Неубиваемый прыгун». 19 марта Александр прыгнул из окна десятого этажа. Перед этим забаррикадировался в комнате и устроил поджог. При переговорах с пожарными заявил, что его преследуют. В момент полета он чудом зацепился за балкон второго этажа. Очутившись на земле, пытался бежать.

15 апреля Пучков повторно прыгнул из окна другого саранского дома. После этого полета его госпитализировали в больницу. У Александра были переломы ноги и челюсти. Врач травматологии рассказал журналистам: «Пучков под действием наркотиков, ведет себя неадекватно». Похоже, что 3 января 2020 года он тоже принял стимуляторы.

В саранский дом № 8 он проник в 4 часа утра. Разбил дверь, окно четвертого этажа. Внутри дома перебрался на шестой этаж. Наверное, для эффективности полета Александру нужна была высота. На шестом этаже прыгун разбил окно, после чего стал громко кричать, что сейчас он прыгнет. Благодаря усилиям спасателей, Александра Пучкова сняли с окна в 11:45. По всей вероятности, теперь он будет лечиться в психиатрическом заведении закрытого типа.

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