Гороскоп на 5 января: Овнам и Близнецам нужно упорно идти к цели, Львам не помешает отдых, а Козероги встретятся с другом, которого давно не видели

Овен

Звезды говорят, что Овнам не следует отказываться от поставленной цели, даже если она вдруг показалась недостижимой. Надежда есть всегда, поэтому не спешите с выводами.

Телец

Тельцы в этот день должны будут сделать выбор между домом и работой – либо остаться помогать близкому человеку, или же отправиться выполнять обязанности. Помочь может прийти от соседа.

Близнецы

В этот день Близнецам на работе потребуется собрать все силы и волю в кулак, чтобы достичь поставленной цели, путь к которой окажется более трудным, чем вы предполагали.

Рак

Запланированная поездка или небольшой отпуск Раков может быть отложен из-за финансовых проблем вашего попутчика. Не переживайте, это лишь временное осложнение.

Лев

Проявленные упорство и решительность помогут Львам достичь головокружительных успехов в работе, но не следует забывать об отдыхе, иначе можно запросто «перегореть».

Дева

Поведение одного из близких или коллег Дев в этот день может стать тяжелым испытанием, поскольку из-за эмоциональных качелей партнера вы не будете знать, чего ждать и как вести себя в следующую минуту.

Весы

Весы в этот день могут почувствовать, что их колодец со свежими идеями и интересными мыслями обмелел. Займитесь рутиной, это вас отвлечет на время, а вскоре и колодец наполнится.

Скорпион

Кто-то, о ком Скорпионы заботятся, может попросить вас сделать то, что вы считаете недопустимым. Придется серьезно подумать, прежде чем отказаться или согласиться.

Стрелец

Низкие биоритмы могут стать причиной того, что Стрельцы в этот день будут чувствовать себя подавленными и вялыми. Ситуация улучшиться к вечеру, когда вы почувствуете прилив сил.

Козерог

В этот день Козероги получат новость о том, что ваш давний друг хочет с вами встретиться. Весь день бы будете в отличном настроении, ожидая встречи и подбирая истории для рассказа.

Водолей

Отправившие в отпуск родных и близких Водолеи наконец-то остались в одиночестве. Теперь вы спокойно можете реализовать задуманные проекты, которые касаются только вас.

Рыбы

Рыбам в этот день может потребоваться ухаживать за родным или близким, который в этот нуждается. Настройтесь на позитив и он обязательно передастся опекаемому вами человеку.

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