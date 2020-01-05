Гороскоп на 6 января: Раки могут в знакомом увидеть избранника, Скорпионы получат ценную информацию, а Водолеев охватит беспокойство

Овен

В этот день Овны могут устроить у себя дома социальное мероприятие, собрание или встречу друзей, после чего о вас пойдет молва, как о замечательной хозяйке или хозяине.

Телец

Тельцы в этот день будут особенно хороши в написании писем, что следует использовать на работе. Поделитесь имеющейся информацией, она поможет вашим коллегам и партнерам добиться успеха.

Близнецы

Несмотря на явные успехи в работе и увеличивающиеся доходы, звезды призывают Близнецов подумать о смене рода деятельности, чтобы получить более широкие перспективы.

Рак

Звезды говорят, что Раки, отправившиеся в путешествие со знакомым, могут вернуться из отпуска с избранником. В это время следует хорошо выглядеть и не слишком себя сдерживать.

Лев

Львы в этот день окажутся перед непростым выбором, когда вам выпадет шанс, появляющийся раз в жизни. Вам предстоит решить, менять всю свою жизнь или же отказаться от подарка судьбы, оставив все как есть.

Дева

В этот день Девы могут встретить того самого человека, которого они ждали всю жизнь. Окажется даже, что ваша половина жила рядом или вы работали в одной фирме, но вас познакомит общий приятель.

Весы

Весам могут предложить новую, более прибыльную должность с дополнительными обязанностями, но как раз в этот момент вы будете не готовы дать четкий ответ.

Скорпион

Звезды говорят, что в этот день Скорпионы встретят на социальном мероприятии известных людей. Запомните и запишите все их истории, чтобы потом выудить из них ценную информацию.

Стрелец

Стрельцы находятся на подъеме сил, уверяют звезды, что следует использовать не только для обучения чему-то новому, но и для продвижения по службе.

Козерог

В этот день Козерогам, усердно трудившимся в последнее время, потребуется отдых. При этом желательно полностью сменить обстановку, уехав куда-то из до боли знакомого города.

Водолей

Водолеям в этот день придется прочитать множество разнообразной литературы, чтобы понять причину своего внезапного беспокойства. Сделайте заметки о полученном в процессе поисков опыте.

Рыбы

Отличное и приподнятое настроение Рыб заметят все, поскольку оно будет отражено на вашем лице широкой улыбкой. Самое время расширить круг приятелей, влившись в новую компанию.

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