Водитель из Мордовии чудом не погиб в ДТП, пролетев в воздухе около 100 метров

Третьего января в утренний час водитель, следовавший по трассе из Мордовии, попал в ДТП во Владимирской области. Мужчина остался жив и невредим только благодаря чуду. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Она заключалась только в приеме таблетки анальгина.

Автомобиль Mitsubishi ASX разбит до такой степени, что не подлежит восстановлению. Инцидент произошел на 84-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас. Мордовский водитель поворачивал налево. По неизвестной причине он не справился с управлением и съехал в кювет.

В автомобиле не сработали 4 подушки безопасности. Машина пролетела около 100 метров по воздуху. Одно из колес оторвало при ударе о сосну. Несмотря на обстоятельства, мужчина продолжил свое движение на родину в Мордовию. Но уже не на собственном транспортном средстве, а на эвакуаторе.

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