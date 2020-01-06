Гороскоп на 7 января: Тельцы достигнут цели, у Львов удачный в финансовом плане день, а Стрельцам пора сходить на романтическое свидание

Овен

Отдыхать, конечно же, полезно, Овны, но звезды говорят, что в данный момент ваши интуитивные способности на пике и стоит их использовать в своих интересах.

Телец

Звезды уверены, что Тельцам не следует переживать из-за времени, проведенного на пути к цели, ведь в конечном счете важно лишь то, что вы достигли заветной вершины.

Близнецы

Близнецам следует чуть меньше помогать другим и уделить время самому себе, полагают звезды. Окружающие вас люди никуда не денутся, а вам потребуются свежие силы.

Рак

Популярность Раков начинает играть с вами злую шутку, когда вы больше времени проводите в гостях, нежели дома. Ответьте на несколько приглашений «нет» и подарите это время себе.

Лев

Еще один удачный в финансовом плане день, Львы. Только не забудьте со всей тщательностью проанализировать предложения, и лишь затем принимать решение.

Дева

В этот день Девы попробуют нечто новое, к примеру, сменить образ в одежде, прикупив себе несколько обновок. Также вас ждут интересные изменения в романтическом плане.

Весы

Весам стоит с осторожностью относиться к слишком уж хорошим финансовым предложениям, которые могут поступить к вам в этот день.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионы могут в этот день использовать свою повышенную чувствительность при помощи другим людям, и эти усилия будут оценены по достоинству.

Стрелец

Тепло и доброта Стрельцов уже давно притягивают людей, но в этот день вы ощутите, насколько приятно делать добро. Вас ждут приятные изменения в романтическом плане.

Козерог

У застрявших в болоте рутины Козерогов в этот день наконец-то произойдут перемены. Пусть вы их не сразу заметите, но по прошествии времени станет очевиден весь их масштаб.

Водолей

Звезды считают, что Водолеям пора уделить время себе самому, но это не значит, что следует баловать свой организм излишками. Лучше приведите в порядок свои внешность и одежду.

Рыбы

Возникающее волнение, которое будет одолевать Рыб, звезды советуют гасить физической активностью, к примеру, короткой пробежкой.

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