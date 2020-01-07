Экс-тренер ФК «Мордовия» Федор Щербаченко: «В республике нет или большого интереса к клубу, или возможностей»

В самый канун Рождества, в дни новогодних праздников для всех россиян, единый фан-портал www.rotor-volgograd.ru опубликовал интересное интервью. Его дал бывший главный тренер знаменитого саранского футбольного клуба «Мордовия» Федор Щербаченко.

Футбольный экс-наставник откровенно поведал о дальнейших перспективах спортивного коллектива, тренерского состава и игроков некогда популярного клуба. Пространно рассказывая о сложившейся ситуации с ФК «Мордовия», Федор Щербаченко выразил любопытную мысль.

Федор полагает, что у высокого спортивного руководства Мордовии нет либо большого интереса к клубу, либо возможностей, поскольку республика дотационная. «Если для команды Саранска сейчас же не откроют трансферное окно, то никаких шансов удержаться в ФНЛ у нее нет», – резюмировал бывший тренер.

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