Гороскоп на 8 января: Овнам будет плохо после вечеринки, Близнецам предстоит найти баланс, а Девам звезды советуют принарядиться

Овен

Вчерашнее пиршество может дать о себе знать в этот день, Овны. Тренировка в спортзале поможет сжечь лишние калории и токсины, а завершит процесс выздоровления крепкий сон.

Телец

Тельцы могут находиться в процессе смены места работы, поэтому ваше финансовое положение может быть слегка нестабильным. Не волнуйтесь, вы сделали правильный выбор, а трудности скоро пройдут, уверяют звезды.

Близнецы

В этот день Близнецам предстоит найти баланс между семьей, работой и личными делами. В процессе поиска вы будете в стрессовой ситуации, но это нужно сделать, чтобы дальше жить спокойно.

Рак

Раки не смогут в этот день связаться с близким или родственником, который болеет или находится в трудном положении. Не накручивайте себя заранее, дождитесь возможности поговорить и лишь затем делайте выводы.

Лев

Звезды советуют Львам не делать никаких финансовых вложений, хотя вам поступит сразу несколько «выгодных» предложений. Все следует перепроверить, но ничего не обещайте в этот день.

Дева

Избранник Дев уехал ненадолго, но звезды говорят, что это не повод выглядеть плохо. Нарядитесь, сделайте яркий макияж – это придаст вам уверенности в себе, пока любимого нет рядом.

Весы

Изобретательность и воображение Весов на время покинули вас. Без этих качеств вам лучше заняться рутинными делами, так как достигать высокого уровня качества, к которому вы привыкли на работе, будет сложно.

Скорпион

Звезды призывают Скорпионов обратить внимание на финансы, которые изрядно истощились вследствие ваших необычных расходов. С доходами у вас все в порядке, поэтому просто придется на некоторое время уменьшить траты.

Стрелец

Все мысли Стрельцов в этот день будут об избраннике, который уехал и не звонит. Не волнуйтесь, вы не сказали ему ничего лишнего, вероятнее всего, ваш любимый просто слишком занят.

Козерог

В этот день Козерогам может потребоваться отдых, даже если вы не передали накануне на вечеринке. Однако плохое самочувствие станет хорошей отговоркой для отдыха от нового социального мероприятия.

Водолей

Водолеи могут стать свидетелями ссоры своих друзей, супружеской пары, после чего вас будут вербовать в свои ряды обе стороны. Лучше выберите себе роль посредника, рекомендуют звезды.

Рыбы

Отсутствие избранника плохо влияет на вас, Рыбы. Вы даже готовы весь провести в кровати, смотря телевизор, но звезды уверены, что лучше это время потратить на чтение книг и обучение чему-то новому.

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