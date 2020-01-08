Гороскоп на 9 января: Тельцов ждет генеральная уборка, Львы увидят обходной путь, а Скорпионам нужен отдых

Овен

Работа может не приносить удовольствие Овнам, однако не следует упускать отличные возможности, которые могут помочь вам существенно увеличить свою прибыль.

Телец

Тельцы достаточно долго, считают звезды, откладывали момент генеральной уборки, но когда-то это должно было произойти. Сделайте над собой усилие и приступайте к делу.

Близнецы

Буквально на днях путь Близнецов к заветной цели завершится, что сулит вам не только существенные выгоды в бизнесе, но и успехи в личной жизни.

Рак

Раки пребывают на эмоциональных качелях, вам будет сложно успокоиться и найти баланс в этот день. Помогут тренировки в спортзале и пробежки.

Лев

В этот день Львы могут увидеть стоящие у вас на пути препятствия с необычного ракурса, что поможет вам обойти ограничения и продолжить движение вперед.

Дева

Звезды уверены, что Девам пора получить заслуженное повышение, но для этого следует собрать все сделанные вами работы и предъявить доказательства ваших стараний начальству.

Весы

Весы должны будут выполнить нелегкую задачу: отмести разом все незавершенные проекты, освободив тем самым место, время и силы для реализации новых задумок.

Скорпион

Потребуется небольшой перерыв, Скорпионы, чтобы отдохнуть от напряженных переговоров, которые вы вели несколько последних дней. Возьмите тайм-аут, расслабьтесь.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют слезть с кровати и, несмотря на усталость, начинать наслаждаться, ведь ваш путь к поставленной цели завершается и появляются первые бонусы.

Козерог

Путь к цели Козерогов длинный, как марафонская дистанция, поэтому звезды советуют не только концентрироваться на финише, но и наслаждаться всем путешествием.

Водолей

Водолеям следует потратить весь день на получение новых знаний, а также, если это будет возможно, сразу же использовать их в деле, закрепляя изученный материал.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам, у которых остались незаконченные дела, составить список, разбив задачи на более мелкие составляющие – так будет проще все доделать.

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