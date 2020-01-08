В Мордовии в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали два человека

В Мордовии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 8 января на 193-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». Столкнулись легковой автомобиль марки «Форд-Фокус» и грузовик марки КамАЗ.

40-летний водитель легковушки и его 53-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

Причина столкновения легкового автомобиля и грузовика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm