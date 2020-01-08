Сотрудники МВД призывают жителей Мордовии быть бдительными, дабы не стать жертвами мошенников

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии о правилах, которые следует соблюдать, дабы не стать жертвой мошенников.

Ни в коем случае нельзя открывать двери незнакомым людям. Тех, кто представляется работниками различных служб, нужно попросить показать соответствующее удостоверение в дверной глазок.

Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают обменять старые деньги на новые или снять порчу. Также не следует соглашаться принять участие в различных лотереях и конкурсах. Кроме того, не стоит покупать у граждан, вызывающих подозрение, различные товары по низким ценам.

Также не стоит доверять тем гражданам, которые представляются родственниками или же сообщают о различных проблемах у последних. Кроме того, нельзя верить якобы работникам банка, которые сообщают о том, что имеет место попытка кражи денег с банковского счета и под предлогом пресечения этих действий просят продиктовать персональные данные.

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Источник: 13.мвд.рф