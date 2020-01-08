Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Сотрудники МВД призывают жителей Мордовии быть бдительными, дабы не стать жертвами мошенников

Сотрудники МВД призывают жителей Мордовии быть бдительными, дабы не стать жертвами мошенников

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии о правилах, которые следует соблюдать, дабы не стать жертвой мошенников.

Ни в коем случае нельзя открывать двери незнакомым людям. Тех, кто представляется работниками различных служб, нужно попросить показать соответствующее удостоверение в дверной глазок.

Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают обменять старые деньги на новые или снять порчу. Также не следует соглашаться принять участие в различных лотереях и конкурсах. Кроме того, не стоит покупать у граждан, вызывающих подозрение, различные товары по низким ценам.

Также не стоит доверять тем гражданам, которые представляются родственниками или же сообщают о различных проблемах у последних. Кроме того, нельзя верить якобы работникам банка, которые сообщают о том, что имеет место попытка кражи денег с банковского счета и под предлогом пресечения этих действий просят продиктовать персональные данные.

Читайте также о том, что интернет-мошенники ограбили 47-летнюю жительницу Саранска, решившую купить шторы.


Источник: 13.мвд.рф