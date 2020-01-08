В Мордовии более 30 тысяч семей использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий

В Мордовии с 2007 года было вручено более 43700 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

В период с января по ноябрь прошлого года в республике было вручено 2506 упомянутых сертификатов.

С начала действия программы материнского (семейного) капитала полностью или частично средствами распорядились 33600 семей из Мордовии.

90,2% семей направили средства на улучшение жилищных условий, 7,7% потратили деньги на получение образования детьми, 2,1% - на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

По информации «Известий Мордовии».

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