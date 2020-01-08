Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан соблюдать правила безопасности во время прогулок с детьми

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасности во время зимних прогулок с детьми.

Представители ведомства рекомендуют отложить прогулку, если имеет место сильный ветер и гололед. Также нужно следить за тем, чтобы дети не играли возле зданий, поскольку упавшая с крыши сосулька может травмировать ребенка.

Кроме того, нельзя разрешать детям кататься на санках возле проезжей части.

Также нужно тщательно просушить детскую одежду и обувь после прогулки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru