Гороскоп на 10 января: Близнецы расстанутся с избранником, Девам следует повременить с дорогой покупкой, а к Водолеям за помощью обратится друг

Овен

Овны, которые должны вечером встретиться с дорогим вам человеком, могут остаться допоздна на работе. Не волнуйтесь, встреча в любом случае состоится, хоть и не так, как вы планировали.

Телец

В этот день Тельцам будет сложно сконцентрироваться, поэтому звезды советуют быть внимательнее на работе, делать все неторопливо, но уверенно.

Близнецы

Звезды сочувствуют Близнецам, которые могут лишиться романтического партнера в этот день. Займитесь творчеством или спортом, пока ваш избранник не вернется, правда, звезды не уточняют, когда это произойдет.

Рак

Раков, у которых в этот день будет плохое настроение, друзья попытаются вытащить на вечеринку, но если вы не хотите туда идти, то так и скажите своим приятелям. Отдохните и наберитесь сил.

Лев

Друг или избранник Львов, пребывающий в печали, может позвонить и начать плакаться вам в жилетку, но нельзя позволять этому отвлекать вас от решения важных задач и выполнения своих обязанностей.

Дева

Решившим пройтись по магазинам Девам звезды советуют не покупать сразу дорогую и роскошную вещь, которая поразит вас наповал одним своим видом. Выждите хотя бы сутки, и если «любовь» не погаснет, то смело покупайте вещицу.

Весы

Весы могут зациклиться на идеальной чистоте дома в преддверии прихода приглашенных гостей. Не стоит до блеска «вылизывать» весь дом, уберитесь лишь там, где будут гости.

Скорпион

Отличный внешний вид Скорпионов не отражает ваших душевных переживаний. Чтобы успокоиться, побалуйте себя чем-то вкусненьким, но знайте меру, чтобы не страдать на следующий день от переедания.

Стрелец

В этот день умственные способности Стрельцов будут не на высоте, предупреждают звезды. Такое случается со всеми, просто не требуйте от себя невозможного и переждите спад.

Козерог

Звезды предлагают Козерогам сделать перерыв в работе над творческим проектом, для которого вы все никак не можете «родить» ни одной стоящей идеи. Просто не ваш день, смиритесь.

Водолей

К Водолеям за помощью в финансовых вопросах обратится друг или хороший знакомый. Не давайте готовых рецептов, а разложите все факты «по полочкам», чтобы ваш приятель сам смог принять решение.

Рыбы

В гости к Рыбам заглянут гости, но ваш дом будет вас смущать. Не пытайтесь его полностью вычистить от пыли, достаточно навести порядок на самых видных местах и наслаждаться компанией.

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