В Саранске полицейские задержали двух парней, подозреваемых в краже сыра и колбасы из супермаркета

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в краже сыра и колбасы из супермаркета.

21-летний житель Саранска и 23-летний житель Рузаевки похитили из одного из супермаркетов Саранска четыре палки колбасы и круг сыра весом 7,5 кг. Сумма ущерба составила 5,5 тыс. рублей. Товары молодые люди спрятали в рюкзак и под куртку. Украденные продукты парни намеревались перепродать.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф