Гороскоп на 11 января: Близнецы и Львы купят новые гаджеты, Раки встретят интересного человека, а Рыбы отправятся в увлекательную поездку

Овен

Звезды советуют Овнам записать свой сон и проанализировать увиденное. Вероятно, подсознание пытается вас направить на путь, ведущий к реализации вашей мечты.

Телец

Одиноким Тельцам обязательно следует пойти на вечеринку, на которую вас пригласили ранее. Там вы сможете встретить романтического партнера, уверены звезды.

Близнецы

В жизни Близнецов появится новый сверхтехнологичный гаджет, но обращаться с ним нужно будет научиться. Приложите усилия, и уже вскоре за вами закрепится репутация гуру новых технологий.

Рак

В длительной поезде Раки встретят интересного человека. Не позволяйте гордости или скромности стать на пути вашего с ним знакомства, поскольку вы узнаете очень много интересного и полезного от этого человека, а еще он может стать вашим другом.

Лев

Львы приобретут технологичную новинку себе домой и вам вместе с родней предстоит учиться обращаться с гаджетом, но не бойтесь – устройство гораздо проще, чем кажется.

Дева

Ожидается приятный, полный сюрпризов день, Девы. Вам может позвонить старинный друг, и эта беседа несколько изменит вашу жизнь, так как приятель сообщит вам важные и хорошие новости.

Весы

Внезапно Весам могут потупить деньги, о которых вы давно забыли – вернут долг, пересчитают проценты или еще что-то в этом роде. Не тратьте сразу эти деньги, они могут заложить основу вашего финансового благосостояния, если распорядитесь ими с умом.

Скорпион

Скорпионы попадут на вечеринку с друзьями, где они смогут спокойно выговориться. В ходе обмена мнениями и идеями могут появиться на свет несколько интересных проектов.

Стрелец

Для Стрельцов этот день пролетит, как пуля, так как вы встретите нового интересного человека, или же начнется реализация увлекательного проекта. Вечером поделитесь впечатлениями с родными и близкими.

Козерог

В этот день Козероги могут захотеть попробовать нечто новое – записаться для участия в беге на длинную дистанцию или что-то в этом роде. Ничего не бойтесь и никого не стесняйтесь, ведь новый опыт – это всегда хорошо, только если он не связан с риском для жизни.

Водолей

Водолеи могут начать изучать некоторые науки, но звезды советуют внимательнее отнестись к выбору учителя, поскольку от этого зависит конечный результат.

Рыбы

Звезды предсказывают Рыбам путешествие, которое будет весьма увлекательным и даже познавательным в некотором роде. Поездка может быть оплачена за счет фирмы, если вы отправитесь в путь по делам.

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