55-летний житель Мордовии подозревается в краже мобильного телефона у участника ДТП

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 55-летний местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона у участника ДТП.

3 января на 16-м километре дороги, соединяющей Чамзинку и Большие Ремезенки, столкнулись два автомобиля. 55-летний житель села Маклово, проходя мимо места происшествия, обратил внимание на то, что в салоне одной из столкнувшихся машин лежит мобильный телефон. Владелец гаджета в это время разговаривал с другим участником ДТП. 55-летний сельчанин похитил мобильный телефон и покинул место инцидента.

В кратчайшие сроки житель села Маклово был задержан. Украденный мобильный телефон был изъят. Выяснилось, что подозреваемый не смог воспользоваться гаджетом, поскольку разблокировать его экран можно только отпечатком пальца владельца.

Ранее сообщалось о том, что 15-летняя жительница Мордовии подозревается в краже мобильного телефона.

Источник: 13.мвд.рф