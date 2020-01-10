Народные приметы на 11 января подскажут, ударят ли в ближайшее время лютые морозы

С помощью народных примет на 11 января можно узнать, ударят ли в ближайшее время сильные морозы.

В былые времена люди, которые следили за состоянием природы, исследовали погоду и выявляли закономерности её изменения, пришли к выводу о том, что безоблачное небо и северный ветер 11 января являются предвестниками того, что в ближайшее время ударят сильные морозы. Метель, которая наблюдается в этот день, народные приметы называют предвестником пасмурного июля. Снег, который 11 января падает с неба крупными хлопьями, предвещает оттепель. Если в этот день имеет место теплая погода, то предстоящая весна также будет теплой.

11 января девушки, которые жили несколько веков назад, гадали на будущего мужа, поскольку считалось, что именно в этот день гадания приносят наиболее достоверный результат.

Православные христиане 11 января почитают память 14 тыс. убитых по приказу царя Ирода младенцев. Царь отдал соответствующий приказ, чтобы умертвить Иисуса Христа, который в тот момент был младенцем.

В былые времена считалось, что жизнь ребенка, родившегося 11 января, будет сопровождаться множеством различных неудач.