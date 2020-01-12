Гороскоп на 13 января: Овнов огорчат их родные, Раки смогут сыграть роль Шерлока Холмса, а Козероги будут искать новую вершину для покорения

Овен

Родные Овнов могут помешать вам заниматься своим личным проектом в свободное время. Объясните своим домочадцам, насколько это важно для вас и они поймут.

Телец

В этот день Тельцы могут расплакаться, вспомнив историю из своего детства. Звезды уверены, что это позитивная форма освобождения от старых проблем, не дающих вам идти вперед.

Близнецы

Близнецы озаботятся поиском старой безделушки, которая вам очень дорога как память. Вероятнее всего, пропажа где-то в доме, но чем усерднее вы будете ее искать, тем неуловимее она окажется. Найдется же вещица в самом неожиданном месте.

Рак

Весьма вероятно, что Раков попросят возглавить поисковую операцию. Пропадет, к примеру, кот или что-то очень ценное, и вам предстоит руководить командой добровольцев, согласившихся помочь в поисках.

Лев

В этот день Львы сильно обеспокоятся насчет своего финансового положения, что даже может довести вас до панического состояния. Следует успокоиться и не торопясь перебрать все факты. Положение окажется лучше, чем представлялось изначально.

Дева

Девам, от которых все и вся будут требовать им помочь, следует тратить свои силы только на тех, кто более всего нуждается в вашей помощи. Остальных нужно предупредить о том, что у вас не хватит времени, чтобы им помочь.

Весы

Пропустившим звонок Весам не следует зацикливаться на этом и изводить себя целый день, полагая, что вы упустили нечто важное. Если это что-то важное, то незнакомец обязательно еще раз свяжется с вами.

Скорпион

Звезды говорят, что для Скорпионов это не лучший в интеллектуальном плане день. Не пытайтесь учить что-то новое, лучше займитесь рутиной, не требующей больших умственных усилий.

Стрелец

На Стрельцов внезапно может напасть ваш друг, оскорбив вас. Возможно у него не самые лучшие времена в жизни. Поставьте себя на его место, и если вы поступили бы также, то простите его и забудьте.

Козерог

Достигшим цели Козерогам нужна новая вершина, к которой вы отныне будете стремиться. Правда, выбрать новую цель окажется делом куда более сложным, чем вы предполагали. Не торопитесь!

Водолей

Водолеи могут познакомиться с новым коллегой на работе, но тот воспримет вас в штыки. Звезды говорят, что первое впечатление обманчиво и нужно постараться лучше узнать этого человека.

Рыбы

В этот день на Рыб может вылиться негатив, который будет исходить от вашего избранника, пребывающего в дурном расположении духа.

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