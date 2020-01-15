Гороскоп на 16 января: Овнам следует усерднее трудиться, перед Львами встанет проблема выбора, а Скорпионам нужно избавиться от сомнений

Овен

Реализация ваших планов, Овны, может оказаться под угрозой в этот день. Ничего страшного, просто придется усерднее работать для достижения результата.

Телец

В этот день партнер или коллега Тельцов может демонстрировать явные признаки слабости, но не торопитесь избавляться от него – его трудности, скорее всего, носят временный характер.

Близнецы

Близнецы бросятся помогать близкому человеку, который оказался в сложной ситуации, однако благодарности от него вы не дождетесь, так как у бедолаги тяжелый период и ему не до хороших манер.

Рак

Фантазия Раков будет фонтанировать в этот день новыми идеями, которые лучше бы записать, чтобы затем без спешки рассмотреть одну за одной.

Лев

Успехи Львов, в том числе и в финансовом плане, могут подвинуть вас к мысли, что пора бы улучшить вашу жизнь. Только не принимайте решение в данный момент, лучше запишите плюсы и минусы каждого варианта, а затем спокойно проанализируйте их все.

Дева

Девы, желающие завершить в срок проект, должны понимать, что без сил вы вообще ничего не сделаете. Возьмите паузу и отдохните, а затем с новыми силами продолжайте работать.

Весы

Упершиеся в стену на пути Весы могут начать сомневаться в своих силах и способностях. Нужно отойти чуть-чуть назад, осмотреть препятствие со всех сторон и заметить небольшую лазейку, которую вы сразу не разглядели.

Скорпион

Скорпионов посетят сомнения в правильности выбранного пути, навеянные общением с окружающими. Не обращайте внимания на слова других людей! Идите к цели привычным темпом.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут испытывать сложности с выбором варианта действий, хотя все они отлично решают задачу. Подбросьте монету или ткните пальцем наугад, чтобы не тратить время.

Козерог

Попытка быстро помочь близкому не увенчается успехом, Козероги, так как слишком много проблем накопилось у человека внутри. Просто дайте ему знать, что вы всегда рядом и готовы поддержать несчастного в любой ситуации.

Водолей

Из надежного источника к Водолеям поступит не внушающая оптимизма информация. Предстоит подготовиться к сложному периоду, который вы можете преодолеть с минимальными потерями.

Рыбы

В состояние дискомфорта Рыб погрузит предчувствие чего-то мрачного впереди. Не стоит этого бояться, нужно использовать эту подсказку и начать готовиться, чтобы затем с успехом справиться со всеми сложностями.

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