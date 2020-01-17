Гороскоп на 18 января: практически всем знакам звезды советуют взять паузу, отдохнуть и составить планы на ближайшее будущее

Овен

В ходе бесед с друзьями и коллегами перед Овнами откроются новые пути и возможности, которые вы раньше не замечали. Составьте план действий на ближайшие месяцы.

Телец

Удача и успех, шедшие рядом с Тельцами в последнее время, дают вам время для передышки и размышлений о ваших действиях на ближайшую перспективу.

Близнецы

В этот день Близнецы могут найти в себе скрытые ранее способности и таланты, наличие которых вас даже может сначала несколько испугать, но вы быстро оцените все преимущества новых возможностей.

Рак

Звезды советуют Ракам, достигшим не так давно большой цели, сделать передышку и определиться с направлением движения, целями и задачами на будущее.

Лев

Достигшие успеха Львы не привыкли почивать на лаврах, поэтому вы уже рветесь в новый бой, но звезды рекомендуют взять паузу для отдыха и составления плана действий.

Дева

Девам также не помешает рассмотреть все пути, которыми можно идти к поставленной цели. Вполне возможно, что есть куда более легкая и приятная дорога к успеху, чем выбранная вами в настоящее время.

Весы

К Весам в этот день придет осознание ваших реальных возможностей, вследствие чего лучше будет поискать новые пути для достижения финансового благополучия.

Скорпион

Тяжелый труд Скорпионов может окупиться в этот день карьерным ростом или финансовым успехом. Если правильно разыграть полученные карты, то ваше положение еще больше улучшится.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам отправиться на образовательные курсы, чтобы быть готовыми к решению новых задач, которые возникнут на вашем пути в ближайшем будущем.

Козерог

В этот день Козероги могут встретить интересного человека, способного стать вашим избранником, при условии, что вы оба приложите для формирования отношений определенные усилия.

Водолей

Водолеям, которые ощутят прилив физических сил в этот день, следует, все же, составить план действий, чтобы выполнить всю ожидающую вас работу.

Рыбы

В этот день Рыбы могут взять на себя инициативу в общении с избранником и это выведет ваши отношения на новый уровень. Такие моменты скоротечны, насладитесь вашим сполна.

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