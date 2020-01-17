Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказывают помощь детям, которые остались без попечения родителей

Сотрудники исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, продолжают оказывать помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

Представители ИУ-10, 18, 3 и 21 посетили Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Воспитанникам данного учреждения была оказана гуманитарная помощь, а также были вручены новогодние подарки, кондитерские изделия и фрукты.

Сотрудники ИК-11 и 12 посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. За счет собственных средств представители ведомства купили игрушки, канцелярские товары, сладости и фрукты.

В СИЗО-1 был организован добровольный сбор денежных средств для оказания гуманитарной помощи социальному приюту для детей и подростков «Надежда».

Представители ИК-17 и 13 выезжали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Ясная Поляна». Детям были подарены продукты, одежда, сладости и канцелярские товары.

Сотрудники ЛИУ-19 организовали сбор игрушек и денежных средств для детей, находящихся в Краснослободской общеобразовательной школе-интернате.

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Источник: 13.fsin.su