Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о том, что нужно делать при пожаре в общественном месте

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о правилах поведения в случае пожара в общественном месте.

Сотрудники ведомства обращают внимание на то, что изначально следует не поддаваться панике и совершать действия, предусмотренные правилами поведения в подобных ситуациях.

В случае возгорания в общественном месте изначально следует призывать находящихся рядом людей покинуть место пожара. Затем необходимо сообщить о случившемся пожарным путем совершения телефонного звонка или нажатия на кнопку пожарной сигнализации. После этого нужно двигаться к ближайшему выходу, сохраняя спокойствие.

Если есть возможность самостоятельно ликвидировать возгорание, следует немедленно приступить к тушению пожара. Привлекать лишнее внимание в подобных случаях не стоит.

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Источник: 13.mchs.gov.ru