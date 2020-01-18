Прокуратура Мордовии исключила более 400 противозаконных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прокуратура Мордовии исключила 438 незаконных проверочных мероприятий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год.

Сотрудниками ведомства было рассмотрено 34 проекта планов различных контролирующих органов, которыми предусматривалось проведение 2813 проверок хозяйствующих субъектов.

По итогам изучения указанных проектов было исключено 438 незаконных проверочных мероприятий, что составляет 16 % от предложенных мероприятий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Мордовии.

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Источник: prokrm.ru