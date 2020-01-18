Гороскоп на 19 января: Близнецам будет трудно, но они справятся, от Дев ждут перемен, а Рыбам следует воспользоваться даром убеждения

Овен

В этот день у Овнов произойдут перемены в личной жизни. Возможно, вы начнете совместное проживание с избранником, которое вами уже давно обсуждалось.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что окружающие будут очень раздражительны в этот день. В итоге вы можете сорваться на любимом человеке, который, правда, вас простит.

Близнецы

Этот день может стать трудным для вас, Близнецы, но если вы приложите усилия, то справитесь со всеми сложностями и даже останется время на личные проекты.

Рак

Вас часто парализует страх, Раки, когда вы переживаете о том, что думают о вас другие люди. Следует избавляться от этой привычки и больше доверять своему собственному мнению.

Лев

Звезды советуют Львам наладить более тесный контакт со своим избранником, пригласив его в путешествие по своему чудесному внутреннему миру.

Дева

Хороший день для того, чтобы подумать над изменениями в себе, Девы, полагают звезды. Лучше всего начать с мелочей, и процесс тогда пойдет гораздо быстрее.

Весы

Умение правильно выражать свои эмоции является очень хорошим качеством, Весы. Будет очень хорошо, если вы преуспеете в развитии этого навыка.

Скорпион

Скорпионам не следует биться головой о стену, поскольку это ничего не изменит – в этот день вы будете не в силах повлиять на происходящие вокруг процессы, смиритесь.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сдержать себя от желания пробежаться по супермаркетам, устроив большой шопинг. Настроение сначала улучшится, но после уведомления банка об остатке на счете вам станет плохо.

Козерог

Постоянно избегать обсуждения серьезных вопросов, не является выходом из ситуации, Козероги. Правда, в ходе диспута вы можете придать теме большей серьезности, чем она заслуживает.

Водолей

В этот день Водолеям придется искать компромиссное, устраивающее все стороны решение для того, чтобы разрешить возникшие дома разногласия.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам применить в этот день свой талант убеждения и даже умение манипулировать человеком, чтобы достичь поставленной цели.

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