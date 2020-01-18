Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 19 января подскажут, ударят ли до конца зимы лютые морозы

Народные приметы на 19 января подскажут, ударят ли до конца зимы лютые морозы

Народные приметы на 19 января помогут узнать, установится ли в ближайшее время морозная погода.

Несколько веков назад людьми, которые изучали особенности изменения метеорологической обстановки, была выявлена закономерность, согласно которым теплая погода 19 января свидетельствует о том, что до конца зимы сильные морозы не ударят. Если же в девятнадцатый день второго месяца зимы имеют место морозы и при этом наблюдается ясная погода, грядущее лето будет отличаться жарой и крайне редкими дождями. Крупный снег 19 января народные поверья называют предвестником хорошего урожая.

Кроме того, в былые времена было принято верить в то, что в ночь на 19 января Бог открывает небеса, по причине чего всё, о чем помолится человек в эту ночь, сбудется.

Православные 19 января празднуют Крещение.