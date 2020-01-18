Народные приметы на 19 января подскажут, ударят ли до конца зимы лютые морозы

Народные приметы на 19 января помогут узнать, установится ли в ближайшее время морозная погода.

Несколько веков назад людьми, которые изучали особенности изменения метеорологической обстановки, была выявлена закономерность, согласно которым теплая погода 19 января свидетельствует о том, что до конца зимы сильные морозы не ударят. Если же в девятнадцатый день второго месяца зимы имеют место морозы и при этом наблюдается ясная погода, грядущее лето будет отличаться жарой и крайне редкими дождями. Крупный снег 19 января народные поверья называют предвестником хорошего урожая.

Кроме того, в былые времена было принято верить в то, что в ночь на 19 января Бог открывает небеса, по причине чего всё, о чем помолится человек в эту ночь, сбудется.

Православные 19 января празднуют Крещение.