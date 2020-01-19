Гороскоп на 20 января: Овнов могут подвести друзья, Ракам предстоит сделать нелегкий выбор, а Скорпионам и Водолеям нужно проверить финансы

Овен

В этот день Овны смогут проверить на прочность дружеские отношения. К сожалению, не все друзья согласятся прийти к вам на помощь, хотя вы можете в этом отчаянно нуждаться.

Телец

Тельцы все чаще думают о том следе, который вы оставите после себя в этом мире. В этот день вы найдете недостающие материалы для проекта, который призван вписать ваше имя в историю.

Близнецы

Жажда новых знаний у Близнецов столь велика, что удовлетворить ее порой бывает очень сложно. В этот день хорошо знакомиться с новыми людьми и выбирать новые книги для изучения интересующих вас тем.

Рак

В этот день Ракам придется выбирать между эффективностью и оригинальностью, продуктивностью и творчеством, но помните, что вы в первую очередь человек, а уже потом работник.

Лев

Львам следует высказаться, чтобы не держать в себе обиду на причинившего вам боль человека. Звезды полагают, что это будет для вас новым и позитивным опытом вместо банальной мести.

Дева

Хороший день для тех Дев, которым нужно отыскать баланс между вашим восприятием мира и действительностью. Не следует каждый день носить «розовые очки», но иногда без и правда не обойтись.

Весы

Весам могут поступить деньги из пожелавшего остаться неизвестным источника. Их следует пустить на реализацию давно задуманного проекта, к которому в этот день вы найдете недостающие сведения.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам пересмотреть свое отношение к финансам, поскольку нынешние траты могут заставить вас кардинальным образом и не в лучшую сторону изменить свою жизнь.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут поймать птицу счастья за хвост, найти горшочек с золотом или выпустить джина из бутылки – удача на вашей стороне, можно попробовать рискнуть.

Козерог

Прилив энергии и креатива наполнит Козерогов желанием творить, но если окружающая вас обстановка не способствует данному процессу, то ее придется сменить на что-то более подходящее.

Водолей

Водолеям следует в этот день уделить внимание своему финансовому положению и оценить его можно более объективно. Это поможет избежать проблем в будущем.

Рыбы

Беспокойство за совершенный недавно Рыбами проступок окажется напрасным – для вас все обойдется. Долой негативное настроение, позитивный взгляд на жизнь будет вознагражден.

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