Гороскоп на 21 января: Тельцам следует использовать их воображение, к Девам придут за советом, а у Козерогов будет тяжелый день

Овен

Овны, слишком взволнованные утром от переизбытка энергии, могут провести весь день в бутиках и супермаркетах. Звезды советуют вместо шопинга сходить в парк на прогулку.

Телец

Развитое воображение Тельцов поможет вам в том случае, если вы все же решитесь в этот день приступить к реализации задуманного уже очень давно творческого проекта.

Близнецы

Коллегам на работе потребует ваша помощь, Близнецы, но не пытайтесь взвалить на себя слишком много задач и отдыхайте, ведь уставший вы мало что сможете сделать.

Рак

Чтобы в этот день сдать проект или выполнить данное общение, Ракам потребуется использовать все свои физические силы и умственные способности.

Лев

Перед небольшим отпуском или каникулами Львы будут заняты решением небольших, не безотлагательных задач. Уже очень скоро вы начнете веселиться и забудете о сложных буднях.

Дева

К Девам за советом в сфере управления ресурсами может прийти близкий знакомый или родственник. Полученная в ходе беседы информация будет интересной и даже полезной для вас.

Весы

Разум представителей знака Весы будет особенно активен в этот день, и вы не сможете расслабиться даже во время прогулки по парку. Вечером сделайте упражнения, иначе не уснете.

Скорпион

Мозговая активность Скорпионов, равно как и дом с кучей гостей, напоминающий вокзал, не позволят вам уснуть. Прогуляйтесь перед сном, чтобы успокоить мысли.

Стрелец

Этот день может стать для Стрельцов весьма проблемным, поскольку царящий вокруг хаос способен помешать выполнить кучу поручений и встретиться со множеством людей.

Козерог

Насыщенный событиями и тяжелой работой день окончательно утомит Козерогов к вечеру. Звезды советуют расслабиться в хорошей компании за просмотром любимого фильма.

Водолей

Водолеи, использовавшие свою интуицию для помощи родным и близким в этот день, заслужили свое право повеселиться вечером.

Рыбы

В этот день Рыбам будет нужно закрыть все финансовые вопросы, решение которых вы, вероятно, откладывали – оплатить счета, отдать долги и так далее.

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