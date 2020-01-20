В УФСИН РФ по Мордовии прошел смотр-конкурс технического творчества среди осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии прошел ежегодный смотр-конкурс технического творчества среди осужденных, обучающихся в образовательном учреждении №113.

Работы оценивала конкурсная комиссия, состоящая из представителей УФСИН РФ по Мордовии и независимых экспертов образовательного учреждения №113.

В номинации «Швейные и вязаные изделия» победу одержал мордовский костюм, авторами которого являются Инга Фокина, Ольга Лазарева и Дарья Алексеева. В номинации «Столярные изделия» лучшими стали Алексей Фошин и Алексей Малов, которые соорудили столик для чая. В номинации «Изделия из металла» наиболее качественными работами были признаны дачный светильник, автором которого являются Валерий Циклаури, Андрей Шаров и Евгений Коваленко, а также мангал, созданный Евгением Мельников и Павлом Кожиным.

В номинации «Технические изделия» победу одержали Сергей Пивоваров, который создал светильник «Рыбак», и Майя Шагина, являющаяся автором каравая. В номинации «Творческие изделия» лучшими были признаны статуэтка «Битва богатырей», автором которой является Андрей Клыбкин, и сувенир «Крыса», созданный Сергеем Фомкиным.

В номинации «Художественные изделия» победу одержали картина «На привале», авторами которой являются Алексей Каргин, Александр Денисов и Андрей Андреев. В номинации «Мягкие игрушки» лучшими были признаны барыня-сударыня авторства уже упомянутой Майи Шагиной и кукла «Тильда», созданная Натальей Хайс.

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Источник: 13.fsin.su