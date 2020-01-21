В Мордовии разыскивается уроженец Екатеринбурга, который скрывается от органов дознания

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается уроженец Екатеринбурга, который скрывается от органов дознания.

Кочев Сергей Владимирович 1972 года рождения, являющийся уроженцем Екатеринбурга и жителем села Большие Березники, скрывается от органов дознания, дабы избежать ответственности за уклонение от административного надзора.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8346) 2-23-70, 2-13-74 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф