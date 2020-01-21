В 2019 году в Мордовии сотрудники прокуратуры выявили более 1000 нарушений законодательства о противодействии коррупции

В прошлом году в Мордовии сотрудниками прокуратуры было выявлено 1043 нарушения законодательства о противодействии коррупции.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 493 должностных лица, в том числе были прекращены полномочия 3 лиц, которые замещали муниципальные должности.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения, имеющие коррупционный характер, было привлечено 40 лиц, в том числе 4 юридических лица за предоставление должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконного вознаграждения, с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму более 23 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru