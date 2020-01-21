25-летний житель Саранска пытался украсть алкогольную продукцию из магазина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, который пытался украсть алкогольную продукцию из сетевого магазина.

Поздним вечером 20 января сотрудники Росгвардии прибыли в сетевой магазин, где один из покупателей намеревался похитить алкогольную продукцию. Охранник торгового заведения пытался остановить гражданина, но последний скрылся, оставив товар.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан, им оказался 25-летний житель Саранска. Молодой человек был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia