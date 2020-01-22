В Мордовии директора одной из местных организаций оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии директор одной из местных организаций был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры Ардатовского района было установлено, что в июне прошлого года директор ООО ЧОО «Ритм» заключил трудовой договор с гражданином, ранее замещавшем должность федерального государственного служащего в органах внутренних дел, но в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции он не уведомил в установленный срок об этом прежнего работодателя бывшего государственного служащего.

В отношении директора указанной организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru