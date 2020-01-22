В Мордовии в 2020 году начнет работать программа бесплатного питания в начальной школе

В Мордовии в сентябре текущего года начнет работать программа бесплатного питания в начальной школе.

Заместитель министра образования Мордовии Елена Солдатова сообщила, что с 1 сентября нынешнего года бесплатное горячее питание будет предоставлено для учеников 1-4-х классов школ республики.

Кроме того, Елена Солдатова отметила, что в учебных заведениях региона имеются все необходимые для реализации рассматриваемой программы условия.

Стоит отметить, что программа бесплатного питания в Мордовии будет работать в тестовом режиме.

По информации «Известий Мордовии».

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