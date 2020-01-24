Прокуратура Мордовии зафиксировала факты незаконного проведения проверок хозяйствующих субъектов

Прокуратура Мордовии выявила факты незаконного проведения внеплановых проверок хозяйствующих субъектов.

Представителями ведомства было установлено, что внеплановая документарная проверка ООО «Агрофирма «Кировская» была проведена контролирующим органом на основании информации Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл, которая не содержит сведений о фактах возникновения угрозы причинения вреда растениям.

Аналогичные нарушения были допущены при проведении внеплановых документарных проверок ещё четырех хозяйствующих субъектов.

По постановлению прокуратуры республики заместитель руководителя контролирующего органа, издавший указанное распоряжение, был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru