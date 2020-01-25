16-летняя жительница Саранска, решившая купить мобильный телефон, оставила свою мать без денег

Неизвестный мошенник ограбил 41-летнюю жительницу Саранска, дочь которой решила приобрести мобильный телефон по низкой цене.

Недавно 16-летняя жительница Саранска обнаружила на популярном сайте объявление о продаже мобильного телефона по цене, которая является ниже среднерыночной. Девушка связалась с продавцом. Последний отправил на электронную почту горожанки анкету. Заполняя данную анкету, жительница Саранска указала свои персональные данные, а также данные банковской карты своей 41-летней матери, код безопасности платежного средства и код, полученный в смс-сообщении. Спустя некоторое время, с банковского счета 41-летней жительницы Саранска были списаны денежные средства в сумме более 16,5 тыс. рублей. После этого 16-летняя девушка связалась с продавцом, но последний заявил, что он не имеет никакого отношения к переводу денег.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Также читайте о том, что 18-летний житель Мордовии подозревается в краже денег у знакомого.

Источник: 13.мвд.рф