Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о том, что нужно делать, если разбился ртутный градусник

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о действиях, которые нужно совершать в том случае, если был разбит ртутный градусник.

Если вышло так, что был разбит ртутный градусник, в первую очередь нужно открыть окна и проветрить помещение. Затем следует взять слегка размоченную в воде газету и с её помощью резиновых перчатках собрать ртуть. Самые мелкие шарики можно собирать лейкопластырем.

Собранную ртуть нужно поместить в емкость с водой и плотно закрыть крышкой. Выбрасывать ртуть в мусоропровод, в унитаз или выливать на улице категорически запрещено.

Место россыпи ртути следует обработать концентрированным раствором хлорной извести или марганцовки. Также можно использовать горячий раствор мыла и соды.

Затем следует посетить ближайшую санэпидстанцию и узнать у специалистов, куда нужно отнести собранную ртуть.

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Источник: 13.mchs.gov.ru