ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает о правилах обеспечения пожарной безопасности на предприятиях

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминают о правилах обеспечения пожарной безопасности на предприятиях.

Во-первых, всегда нужно руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами проектирования. На любом предприятии должны быть запасные выходы. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть свободный доступ как людей, так и пожарных машин. Внутри предприятия должен находиться план эвакуации.

Во-вторых, должна быть обеспечена полная безопасность людей при пожаре. Каждый работник должен четко знать требования правил пожарной безопасности.

В-третьих, вся техника должна находиться в исправном состоянии, чтобы исключить случай какого-либо замыкания.

В-четвертых, на предприятии должна быть пожарная сигнализация, огнетушители и прочий пожарный инвентарь.

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Источник: 13.mchs.gov.ru