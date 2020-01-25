Народные приметы на 26 января подскажут, ударят ли в ближайшее время сильные морозы

Народные приметы на 26 января помогут узнать, следует ли готовиться к приходу лютых морозов.

В былые времена люди со значительной степенью доверия относились к примете метеорологического характера, гласящей, что шумящий лес 26 января свидетельствует о скором потеплении. Трещащие в этот день деревья являются предвестниками прихода сильных морозов, которые продержатся достаточно долго. Круг, который виден вокруг луны 26 января, народные приметы называют признаком того, что в ближайшее время будут иметь место метели.

Свернувшаяся в этот день кошка предвещает серьезное похолодание.

Православная церковь 26 января почитает память святых Ермила и Стратоника Белградских, которые пострадали из-за того, что исповедовали христианство.