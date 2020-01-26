Гороскоп на 27 января: Овнам нужно думать о будущем, Девам следует устранить причины дискомфорта, а Рыбы получат суперспособность

Овен

Звезды советуют Овнам прекратить лить слезы о былом, пересматривая старые фотоальбомы. Лучше заняться планированием своего будущего.

Телец

Тельцам следует попробовать вынести на всеобщее обсуждение свои идеи и концепции, которыми давно забита ваша голова. Самые лучшие следует продолжать развивать.

Близнецы

Непредвиденные обстоятельства, на которые Близнецы не смогут повлиять, нарушать ваши планы на день. Однако вынужденный простой даст вам время, чтобы заняться личными проектами.

Рак

Раки могут выделиться из толпы в этот день не только необычным нарядом или прической, но и выразив непривычную для всех идею, которую вы давно обдумываете.

Лев

Звезды советуют Львам не вступать в полемику с критикующими ваши действия людьми, так как они, скорее всего, понимают не очень много. Учить их чему-то не является вашей задачей.

Дева

В этот день Девам следует разобраться в причинах появления внезапно возникшего дискомфорта. Исключите из своей жизни факторы, которые привели к этой ситуации.

Весы

Весам следует быть в курсе всего нового, только что появившегося в мире. Имеет смысл подписаться на рассылку новостей по интересующей вас тематике.

Скорпион

Хватит сидеть и ждать, пока кто-то другой примет за вас решение, Скорпионы. Берите инициативу в свои руки, даже если это покажется вам слишком обременительным и сложным.

Стрелец

Не позволяйте другим людям навязывать себе их видение мира и происходящих вокруг процессов, Стрельцы. Не следует также занимать какую-то сторону, сохраняйте объективность.

Козерог

Звезды призывают Козерогов обновить орудия производства, чтобы те соответствовали передовым стандартам. Это позволит вам быть более эффективными, а значит зарабатывать больше средств при меньших расходах.

Водолей

Водолеям нужно следить за своим здоровьем, уверены звезды, которые советуют пить больше жидкости. Проблемы со здоровьем могут негативно отразиться на ваших эмоциях, что сделает вас отличной мишенью для манипуляторов.

Рыбы

Проницательность Рыб в этот день достигнет высокого уровня и вы сможете договаривать предложения за собеседника. Используйте суперспособность с пользой.

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