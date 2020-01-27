Гороскоп на 28 января: представители практически всех знаков в этот день будут слишком нервозными и эмоциональными, возможны ссоры и скандалы

Овен

Овнам в этот день предстоит решить непростую задачу – найти баланс времени, проведенного на работе и дома, и при этом ни с кем не поссориться.

Телец

Не следует вымещать свою злобу на посланнике, который доставил вам дурные вести, Тельцы. Это может быть как собеседник, так и голос в телефонной трубке.

Близнецы

В этот день Близнецы ощутят тревожность, навеянную, вполне возможно, ночными кошмарами. Не стоит беспокоиться о финансах, даже если вам придут неприятные известия, поскольку они окажутся неправдой.

Рак

Звезды советуют Ракам держаться вдали от вашего коллеги или избранника, который злится по непонятной причине. Это не вы являетесь причиной, поэтому дайте партнеру «перегореть» и все наладится.

Лев

На плечи Львов свалится куча незавершенных ранее дел, поэтому вы можете ощутить нервозность. Не волнуйтесь, часть дел могут еще подождать, если вы не успеваете доделать их все.

Дева

Девам следует избегать в этот день любых конфликтных ситуаций, поскольку они наверняка приведут к ссоре. В данном случае проще избежать ссоры, чем потом тратить время на примирение.

Весы

Звезды говорят, что Весам придется взять в свои руки управление, чтобы не допустить ссор и скандалов в нервозной обстановке этого дня. Переключите внимание людей на решение поставленной задачи.

Скорпион

Скорпионы, которые не смогли достичь поставленной цели, постараются обвинить во всем окружающих вас, близких людей или коллег. Следует держать в узде свою импульсивность, иначе будете сильно жалеть о содеянном в этот день.

Стрелец

Вокруг Стрельцов то и дело будут вспыхивать ссоры, склоки и скандалы. Следует держаться как можно дальше от подобных сцен, иначе весь день будет испорчен.

Козерог

Козероги попытаются выступить в роли миротворца, когда станут свидетелями ссоры или словесной перебранки, однако звезды уверены, что это ни к чему хорошему не приведет.

Водолей

В этот день Водолеи будут «на взводе», поэтому звезды советуют вам найти выход своей энергии, пустив ее на реализацию творческого или любого другого проекта.

Рыбы

Слишком эмоциональные Рыбы, заряженные к тому же энергией, должны найти ей выход на пробежке или занятии в спортзале. В противном случае вы нападете на родных или близких, что приведет к ссоре.

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