В Саранске пять семей могут остаться без жилья из-за долгов по ЖКУ

В ходе оперативного совещания, прошедшего в администрации Саранска утром 27 января, была обсуждена работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В прошлом году в Ленинском районе было подано 1716 исков на общую сумму около 27 млн рублей. С начала текущего года в судебные органы было подано 43 иска. Кроме этого, за долги за ЖКУ были поданы иски на выселение трех семей в домах №№85 и 27 по ул. Ботевградской и в доме №65 по ул. Советской.

В Пролетарском районе с начала года в судебные органы было подано 39 исковых заявлений на общую сумму 2,5 млн рублей, по одному адресу был подан иск на выселение. 23 квартиры были отключены от электроэнергии.

В Октябрьском районе с начала января в суды было подано уже 67 исков на сумму 3,8 млн рублей. Одной семье, которая задолжала более 310 тыс. рублей, грозит выселение.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что с каждым отдельно взятым должником нужно разбираться индивидуально, учитывая его жизненную ситуацию.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске обсудили уборку снега.