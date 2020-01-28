В Мордовии полицейские выявили несколько фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было выявлено несколько фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
62-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме шестерых граждан Узбекистана.
90-летняя жительница Лямбирского района фиктивно поставила на миграционный учет гражданку одной из соседних стран.
35-летняя жительница Ковылкинского района и 44-летний житель Темниковского района фиктивно зарегистрировали по одному гражданину Азербайджана.
В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.
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Источник: 13.мвд.рф