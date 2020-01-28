В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске сотрудниками полиции разыскивается мужчина, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Вечером 29 декабря прошлого года неизвестный гражданин, находясь в магазине, расположенном по адресу – улица Комарова, похитил алкогольную продукцию.

Предполагаемый преступник был одет в длинную куртку темно-зеленого цвета, штаны серого цвета с полосками черного цвета по бокам и кроссовки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: (83432) 29-77-54, 89997780945 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф