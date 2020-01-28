В 2019 году в Ленинском районе Саранска привлекли к административной ответственности 295 человек

На протяжении минувшего года административной комиссией Ленинского района Саранска было проведено 32 заседания, на которых было рассмотрено 299 протоколов об административных правонарушениях.

В течение минувшего года в указанном районе Саранска к административной ответственности было привлечено 295 лиц. Было вынесено 16 предупреждений.

Общая сумма наложенных штрафов составила 604 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru