Гороскоп на 29 января: Тельцы станут наставниками, Девам будет тяжело начать работать, а Стрельцам не стоит принимать поспешных решений

Овен

В этот день Овны могут столкнуться с непонятными для себя препятствиями. Однако не стоит винить духов или привидений, просто сделайте паузу, пока все не вернется в норму.

Телец

Подсказки Тельцов, которые будут работать в команде над важным проектам, окажутся весьма ценными для коллег. Из вас получится неплохой наставник, особенно если ученики разделяют ваши интересы.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не пытаться контролировать свои эмоции, даже если вы ощущаете себя на американских горках. Попытка выпрыгнуть на ходу из вагончика, как и в реальности, будет иметь печальные последствия.

Рак

В этот день Раки будут слишком часто отвлекаться на мысли и фантазии, мало имеющие отношение к реальности. Уделите этому некоторое время, что затем не отвлекаться от более важных дел.

Лев

Львы могут страстно захотеть то, чего никак не могут получить. Если это что-то из прошлого, то лучше отпустить и двигаться дальше. В другом случае убедите себя, что вам это не нужно, ведь на самом деле так и есть.

Дева

Некий ступор не будет позволять Девам начать заниматься делами, однако как только это невидимое препятствие будет преодолено, то вас уже никто и ничто не остановит.

Весы

Звезды предлагают Весам не искать убежище от надоевшего образа жизни, а изменить то, что вам не нравится, и сделать свою жизнь более приятной.

Скорпион

Не следует распространять слухи или отпускать язвительные шуточки на чужой счет, Скорпионы. Все что вы делаете может в итоге вернуться и больно ударить по вам, поэтому будьте хорошим другом и соседом.

Стрелец

Звезды предостерегают Стрельцов от принятия поспешных решений в этот день. Следует собрать и перепроверить информацию, а только затем делать выводы, иначе можно наломать дров.

Козерог

Козерогам следует больше времени проводить в компании. Вы заметите, что чем меньше времени вы проводите наедине, тем больше у вас энергии, как если бы одиночество «разряжало ваш аккумулятор».

Водолей

Столь необходимое вдохновение Водолеи смогут почерпнуть у других разносторонне развитых личностей, с которыми вы сможете встретиться на лекции или дискуссии.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам опуститься на землю и не витать в облаках, мечтая о чем-то несбыточном. Это может помешать вашей нормальной жизни.

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